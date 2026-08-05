به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خفر گفت: رویداد ملی-منطقه‌ای "سوگواره مدینه و طوس" همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) در ۲۱ مردادماه در روستای تاودان با هدف پیوند آموزه‌های آیینی با ظرفیت‌های گردشگری و بوم‌گردی منطقه برپا می‌شود.

علی‌اصغر طاهری باب‌اناری افزود: سوگواره "مدینه و طوس" تنها یک آیین مذهبی نیست بلکه بستری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه و رونق اقتصاد روستایی است که می‌تواند تادوان را به یکی از کانون‌های گردشگری مذهبی استان فارس تبدیل کند.