پخش زنده
امروز: -
روستای هدف گردشگری تادوان خفر میزبان رویداد ملی - منطقهای "سوگواره مدینه و طوس" میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خفر گفت: رویداد ملی-منطقهای "سوگواره مدینه و طوس" همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) در ۲۱ مردادماه در روستای تاودان با هدف پیوند آموزههای آیینی با ظرفیتهای گردشگری و بومگردی منطقه برپا میشود.
علیاصغر طاهری باباناری افزود: سوگواره "مدینه و طوس" تنها یک آیین مذهبی نیست بلکه بستری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه و رونق اقتصاد روستایی است که میتواند تادوان را به یکی از کانونهای گردشگری مذهبی استان فارس تبدیل کند.