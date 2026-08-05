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کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران: از فردا پنج شنبه با تقویت جریانهای شمالی آسمان استان با افزایش ابر همراه خواهد بود و دامنهها و ارتفاعات نیمه غربی استان با رگبار ور عد برق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز چهارشنبه صاف و آفتابی با افزایش دما همراه است.
نوروزیان با اشاره به اینکه فردا پنج شنبه با تقویت جریانهای شمالی آسمان استان با افزایش ابر همراه خواهد بود افزود: در دامنهها و ارتفاعات نیمه غربی استان رگبار ور عد برق پیش بینی میشود و هوا قدری هم خنکتر میشود.
وی گفت: شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و با افزایش دما همراه خواهد بود و رگبار و رعد برق در دامنهها و ارتفاعات نیمه غربی تداوم دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: از یکشنبه جو استان پایدار پیش بینی میشود.
به گفته نوروزیان دریا امروز با موج کوتاه همراه است برای شنا و فعالیتهایی دریایی مناسب است.