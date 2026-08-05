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قدم‌هایی که به کربلا رسیده آن هم با یاد رهبر شهید و شهدای کشورمان

خادمین ایرانی حضرت اباعبدالله (ع) در کنار خادمان عراقی به یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و جاماندگان حسینی به زائران اربعین خدمت می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۰۹:۰۶
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برچسب ها: زائران اربعین ، خادمان حرم ، پیاده‌روی اربعین
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