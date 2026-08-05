رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش گفت: ساماندهی به معنای تخصیص بهینه و عادلانه منابع انسانی محدود برای پاسخگویی به نیاز‌های گسترده نظام آموزشی است و تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی حوزه‌های منابع انسانی، برنامه‌ریزی و آموزش متوسطه خواهد بود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقرزاده در سیزدهمین نشست وبیناری معاونان آموزش متوسطه استان‌های کشور با قدردانی از تلاش‌های مدیران و همکاران آموزش متوسطه در شرایط اخیر، بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

وی با اشاره به جابه‌جایی زمان اجرای برخی برنامه‌ها و آزمون‌ها به دلیل شرایط کشور، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی از اول مهرماه مطابق سیاست دولت و مقام عالی وزارت، به صورت حضوری انجام خواهد شد و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و فراهم‌سازی تمامی مقدمات از جمله ساماندهی نیروی انسانی است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری، ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پروژه مهر دانست و افزود: ساماندهی به معنای تخصیص بهینه و عادلانه منابع انسانی محدود برای پاسخگویی به نیاز‌های گسترده نظام آموزشی است و تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی حوزه‌های منابع انسانی، برنامه‌ریزی و آموزش متوسطه خواهد بود.

باقرزاده با اشاره به تغییرات جمعیتی دانش‌آموزان و ورود موج جمعیتی پایه‌های ابتدایی به دوره متوسطه، خاطرنشان کرد: افزایش دانش‌آموزان در دوره متوسطه به معنای افزایش نیاز به کلاس، مدرسه و نیروی انسانی است و به ویژه در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، نیاز به نیروی انسانی به مراتب بیشتر از دوره ابتدایی خواهد بود؛ از این‌رو برنامه‌ریزی منابع انسانی باید بر اساس نیاز‌های آینده انجام شود.

وی همچنین با اشاره به کاهش تراکم کلاس‌ها در دوره متوسطه به دلیل تنوع رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی، تأکید کرد: در برخی مناطق لازم است با هدف تحقق پوشش حداکثری تحصیلی، تصمیمات متناسب با شرایط هر استان اتخاذ شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری، توزیع سهمیه‌های استخدامی را فرصتی برای پاسخگویی به نیاز‌های آینده آموزش متوسطه دانست و گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع سهمیه‌های استخدامی در استان‌ها باید با نگاه آینده‌نگر و بر اساس نیاز دوره‌ها، رشته‌ها و جنسیت‌های مختلف انجام شود؛ به‌ویژه با توجه به افزایش بازنشستگی دبیران در سال‌های پیش رو.

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد، تصریح کرد: این نیرو‌ها متعلق به دوره تحصیلی خاصی نیستند و باید متناسب با نیاز‌های واقعی استان‌ها، رشته‌ها و جنسیت‌ها سازماندهی شوند تا از ایجاد مازاد نیرو در بخش‌های مختلف جلوگیری شود.

باقرزاده همچنین تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با استان‌ها را چارچوب اصلی ساماندهی نیروی انسانی دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند زمینه توسعه متوازن نیروی انسانی میان دوره‌های تحصیلی را فراهم کند.

وی با اشاره به آغاز دسترسی استان‌ها به اطلاعات دقیق نیروی انسانی در سامانه‌های مربوطه، اظهار کرد: تکمیل فرآیند تطبیق موجودی و نیاز نیروی انسانی، تعیین ظرفیت‌های نقل و انتقال و بهره‌گیری از ابزار‌هایی همچون تغییر سمت، انتصابات و بازنشستگی، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی استان‌ها برای ایجاد تعادل در توزیع نیروی انسانی است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با همکاری مدیران کل، معاونان آموزش متوسطه و کارگروه‌های تخصصی پروژه مهر، زمینه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به‌صورت مطلوب، آرام و بدون دغدغه در سراسر کشور فراهم شود.