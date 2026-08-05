به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوند گفت‌: در این طرح که طی دو فاز ۴۵ روزه و با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیرو‌ها انجام خواهد شد همه صنایع استان تحت رصد و پایش کارشناسان حفاظت محیط زیست استان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: برآورد دقیق میزان و نوع آلایندگی و تاثیرات آن بر منابع زیستی استان، شناسایی تعداد صنایع فعال استان، برخورد با عوامل ایجاد آلایندگی و نظارت بر چگونگی اجرای مفاد قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های دارای تکلیف، در جهت ارتقای و بهبود کیفی هوا و منابع زیستی از مهمترین اهداف این طرح است.

دریکوند با اشاره به اینکه این طرح با بیش از پنج هزار نفر ساعت در طی سه ماه اجرا خواهد شد و نتایج آن طی گزارشی به دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های بالادست استانی ارائه خواهد شد.

دریکوند همچنین از تحویل یک دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار مجهز به تجهیزات پایش و نمونه‌برداری از واحد‌های صنعتی از سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در راستای اجرای بهینه و دقیق این طرح خبر داد.