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مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: در این طرح بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی خدماتی بزرگ تا کوچک تحت رصد و پایش قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوند گفت: در این طرح که طی دو فاز ۴۵ روزه و با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروها انجام خواهد شد همه صنایع استان تحت رصد و پایش کارشناسان حفاظت محیط زیست استان قرار خواهند گرفت.
وی افزود: برآورد دقیق میزان و نوع آلایندگی و تاثیرات آن بر منابع زیستی استان، شناسایی تعداد صنایع فعال استان، برخورد با عوامل ایجاد آلایندگی و نظارت بر چگونگی اجرای مفاد قانون هوای پاک توسط دستگاههای دارای تکلیف، در جهت ارتقای و بهبود کیفی هوا و منابع زیستی از مهمترین اهداف این طرح است.
دریکوند با اشاره به اینکه این طرح با بیش از پنج هزار نفر ساعت در طی سه ماه اجرا خواهد شد و نتایج آن طی گزارشی به دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای بالادست استانی ارائه خواهد شد.
دریکوند همچنین از تحویل یک دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار مجهز به تجهیزات پایش و نمونهبرداری از واحدهای صنعتی از سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در راستای اجرای بهینه و دقیق این طرح خبر داد.