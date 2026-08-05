به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ سعید حسنوند رئیس پلیس راه خوزستان گفت: از ۲۵ تیرماه (آغاز طرح ترافیک اربعین حسینی) تاکنون میزان تصادفات منجر به فوت، ۳۱ درصد، تصادفات جرحی ۴۸ درصد و خسارتی ۳۵ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

او افزود: پوشش حداکثری پلیس در جاده‌های استان در ایام اربعین حسینی باعث شد تا آمار تصادفات کاهش یابد و امید است تا پایان این رویداد مهم ملی مردم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: در قالب طرح اربعین حسینی و بر اساس اطلاعات ثبت شده از دوربین‌های تردد شمار، از ۲۵ تیرماه تاکنون ۵۰۲ هزار و ۴۸۶ انواع وسیله نقلیه وارد خوزستان و ۵۴۷ هزار و ۴۹۱ خارج شدند.

سرهنگ حسنوند گفت: در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰ هزار وسیله نقلیه در ایام اربعین حسینی در جاده‌های خوزستان تردد داشتند که در مقایسه با سال گذشته میزان تصادفات نسبت به تردد‌های انجام شده شرایط بسیار مطلوب‌تر است.

او تاکید کرد: تعداد زیادی زائر همچنان در عراق هستند و هنوز برنگشتند به همین منظور از موکب‌داران درخواست می‌شود تا زمان بازگشت تمام زائران با جانمایی مناسب و خدمات رسانی به آنها در کاهش تصادفات اثر گذار باشند.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به موج بازگشت زایران از عراق افزود: ضروری است که مسافران و رانندگان توصیه‌های ایمنی و رانندگی را جدی بگیرند تا از بروز حادثه و تصادف جلوگیری شود.

سرهنگ حسنوند تاکید کرد: رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کرده و در صورت وجود نقص فنی در خودرو از رانندگی خودداری کنند.

او گفت: زائران تا حد امکان از رانندگی در روز به دلیل گرمای هوا و امکان مستهلک شدن خودرو خودداری کنند و در هنگام رانندگی از دارو‌های خواب آور استفاده نکنند.