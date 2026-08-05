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مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت : فرودگاه کرمانشاه با انجام بیش از ۳۰ پرواز در هفته، علاوه بر جابهجایی مسافران، پشتیبانی از پروازهای امدادی، اورژانسی و مأموریتهای مورد نیاز ستاد اربعین را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران فرودگاه کرمانشاه را یکی از فرودگاههای بزرگ و مهم ایران دانست .
مرتضی دهقان روز سهشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه با تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: استان کرمانشاه بهعنوان یکی از استانهای مهم و پرظرفیت غرب کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی از عملیات اربعین حسینی دارد. وی افزود: تمام بخشهای حملونقل استان با تدابیر ویژه وزیر راه و شهرسازی برای ارائه حداکثری خدمات به زائران پای کار آمدهاند و زیرساختهای حملونقلی استان نیز در این ایام بهصورت ویژه فعال هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی، فرودگاه کرمانشاه را یکی از فرودگاههای بزرگ و مهم زیرمجموعه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دانست و گفت: زیرساختهای مناسبی در این فرودگاه ایجاد شده و در ۲ سال گذشته نیز توسعه سطوح پروازی و تجهیز سامانههای کمکناوبری آن در دستور کار قرار گرفته است. دهقان با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از تأسیسات فرودگاه کرمانشاه در جریان جنگ اخیر افزود: با تلاش و پشتکار کارکنان فرودگاه، فعالیتهای پروازی بلافاصله از طریق تجهیزات جایگزین و روشهای استاندارد از سر گرفته شد و اکنون پروازها با رعایت کامل الزامات ایمنی انجام میشود. وی ادامه داد: مطالعات مربوط به بازسازی برج مراقبت پرواز و ترمیم سامانهها و تجهیزات آسیبدیده آغاز شده است و پس از نهاییشدن مطالعات و تأمین اعتبار، این طرح بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تأکید کرد: با توجه به ضرورت پایداری شبکه حملونقل هوایی، اجازه ندادیم خسارتهای واردشده موجب توقف پروازهای فرودگاه کرمانشاه شود و این فرودگاه هماکنون بیش از ۳۰ پرواز هفتگی دارد. دهقان درباره برنامههای اربعین فرودگاه کرمانشاه نیز گفت: این فرودگاه در ایام اربعین بهعنوان یکی از مراکز پشتیبان ستاد اربعین فعالیت میکند و زائرانی را که قصد دارند بخشی از مسیر خود را هوایی و ادامه آن را زمینی طی کنند، پذیرش و جابهجا میکند. وی افزود: در حال حاضر پروازهایی از تهران و مشهد مقدس به مقصد کرمانشاه برقرار است و این فرودگاه همچنین آمادگی پشتیبانی از پروازهای امدادی، اورژانسی و سایر پروازهای مورد نیاز ستاد اربعین را دارد.