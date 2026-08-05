پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با اشاره به توسعه خدمات حملونقل ریلی در مسیر خرمشهر–شلمچه، از جابهجایی بیش از ۱۲۵ هزار زائر اربعین حسینی با ۲۱۰ رام قطار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در بازدید از مرز شلمچه با بیان اینکه حملونقل ریلی در مسیر خرمشهر–شلمچه امسال با ظرفیت و کیفیت بیشتری در خدمت زائران اربعین قرار گرفته است، اظهار کرد: ریلباس این مسیر یکی از مهمترین امکانات پیشبینیشده برای جابهجایی زائران است که امسال به شکل کاملتری مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی به جابهجایی بیش از ۱۲۵ هزار زائر اربعین حسینی با ۲۱۰ رام قطار اشاره کرد و گفت: این خدمت بهصورت کاملا رایگان و شبانهروزی در اختیار زائران قرار دارد و همزمان با آغاز موج بازگشت، ظرفیت انتقال مسافران نیز افزایش یافته است.
موالی زاده بیان داشت: با اتصال ۲ ریلباس به یکدیگر، ظرفیت جابهجایی در هر سرویس افزایش یافته است بهگونهای که هر ریلباس دارای ۳۳۶ صندلی بوده و با احتساب ظرفیت ایستاده، امکان انتقال ۶۵۰ نفر را دارد.
اساندار خوزستان تصریح کرد: در شرایط اوج تردد و همزمان با آغاز موج بازگشت زائران، در هر نوبت حرکت از شلمچه به خرمشهر حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر جابهجا میشوند.
وی با قدردانی از مجموعه راهآهن جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: کارکنان راهآهن بهصورت مستمر در حال ارائه خدمت به زائران هستند و از ابتدای مردادماه تاکنون با افزایش تعداد سرویسها، روند انتقال زائران شتاب بیشتری گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه این ظرفیت در سالهای آینده، گفت: استفاده از ریلباس در مسیر خرمشهر–شلمچه برای تمامی زائران کاملا رایگان است و هیچ هزینهای بابت بلیت از آنان دریافت نمیشود؛ اقدامی که نقش موثری در تسهیل تردد و کاهش بار ترافیکی این محور دارد.
استاندار خوزستان افزود: این ناوگان بهصورت شبانهروزی فعال است و قطارها پس از تکمیل ظرفیت، بلافاصله حرکت میکنند و پس از رسیدن به مقصد نیز با یک فاصله زمانی کوتاه، آماده جابهجایی گروه بعدی زائران میشوند تا روند انتقال با سرعت و نظم مطلوب ادامه یابد.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند. با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در ایام اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود. فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.