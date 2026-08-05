رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، با اشاره به افزایش انتشار محتوا‌های منفی درباره اربعین در شبکه‌های اجتماعی گفت: رویدادسازی منفی سفارشی، حاشیه‌سازی، حاشیه‌پردازی و برجسته‌سازی معدود اتفاقات منفی، از مهم‌ترین راهبرد‌های رسانه‌های معاند و تاکتیک برخی بلاگر‌ها برای کم‌رنگ کردن ابعاد فرهنگی، تمدنی و معنوی آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، با اشاره به افزایش انتشار محتوا‌های منفی درباره اربعین در شبکه‌های اجتماعی گفت: رویدادسازی منفی سفارشی، حاشیه‌سازی، حاشیه‌پردازی و برجسته‌سازی معدود اتفاقات منفی، از مهم‌ترین راهبرد‌های رسانه‌های معاند و تاکتیک برخی بلاگر‌ها برای کم‌رنگ کردن ابعاد فرهنگی، تمدنی و معنوی آن است.

آقای اکبر نصراللهی در یادداشت خود در فضای مجازی، افزود: در روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها و بلاگر‌ها با تمرکز بر حاشیه‌ها، تلاش کرده‌اند متن اصلی اربعین را به حاشیه برانند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه تصریح کرد: بدیهی است در هر ابررویداد اجتماعی با حضور میلیون‌ها نفر و تنوع گسترده فرهنگی و انسانی، وقوع برخی ناهنجاری‌های محدود، حتی اگر فرضیه طراحی و هدایت آنها را نپذیریم، دور از انتظار نیست؛ اما تبدیل استثنا به قاعده، روایت واقعیت نیست، بلکه نوعی مهندسی ادراک و عملیات شناختی است.

آقای نصراللهی ادامه داد: «تجربه عملیات رسانه‌ای نشان می‌دهد که گاهی با انتخاب و برجسته‌سازی گزینشی برخی رخدادها، تلاش می‌شود ابعاد فرهنگی، تمدنی، معنوی، ارتباطی و انسانی اربعین تحت‌الشعاع قرار گیرد و روایت مسلط از این اجتماع عظیم جهانی تغییر کند.

وی همچنین با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: بخشی از این محتوا‌ها نیز محصول "اقتصاد توجه" در فضای مجازی است؛ جایی که برخی افراد برای افزایش بازدید، جذب دنبال‌کننده و دیده‌شدن، به تولید یا انتشار تصاویری روی می‌آورند که با شأن، فلسفه و معنویت اربعین همخوانی ندارد.

این استاد ارتباطات در پایان تأکید کرد: «ضروری است نهاد‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مسئول، ضمن تبیین این راهبرد‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای و ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان، منشأ، اهداف و انگیزه‌های احتمالی این نوع محتوا‌ها را نیز با دقت بررسی و برای افکار عمومی تشریح کنند. همچنین در مواردی که تخلف، سازمان‌یافتگی یا نقض قوانین احراز شود، برخورد قانونی و بازدارنده باید در دستور کار قرار گیرد.