توسعه ورزش و گردشگری؛
میزبانی احتمالی سد خاکی هندودر شهرستان شازند از دورههای آموزشی قایقرانی
وضعیت و ظرفیت سد خاکی هندودر شهرستان شازند برای برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی قایقرانی در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف شناسایی ظرفیتهای تفریحی و توسعه زیرساختهای ورزشی، سرپرست بخشداری سربند همراه با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شازند و جمعی از مسئولان محلی، از سد خاکی هندودر بازدید کردند.
محور اصلی این بازدید، بررسی وضعیت سد هندودر و شناسایی ظرفیتهای موجود برای بهرهگیری از این مجموعه در راستای توسعه ورزش و گردشگری منطقه بود.
در جریان این رویداد، امکان برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی قایقرانی در سد هندودر مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیتهای این سد برای میزبانی از فعالیتهای ورزشی و تفریحی ارزیابی شد.
مسئولان حاضر ضمن تأکید بر اهمیت توسعه همزمان گردشگری و ورزش در منطقه، درباره اقدامات لازم برای پیگیری و اخذ مجوزهای قانونی از دستگاههای ذیربط به تبادل نظر پرداختند.