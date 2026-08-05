به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر توزیع نیروی برق شهرستان داراب گفت: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و بهسازی شبکه توزیع نیروی برق و همزمان با اجرای پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» پنج ترانسفورماتور جدید با هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان وارد مدار شد.

عبدالحمید حیدری افزود: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های شبکه توزیع برق و بهبود کیفیت برق، رفع افت ولتاژ، کاهش نوسانات شبکه و تامین برق پایدار برای مشترکان مناطق مختلف این شهرستان به اجرا درآمد.

وی بیان کرد: همچنین شبکه برق ۱۲ روستا در قالب طرح بهارستان ۱۴۰۴ با هزینه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع استان فارس بهسازی و اصلاح شد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان داراب با درخواست از مشترکان گفت: با تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه، استفاده از دورکند کولر‌های آبی، موکول کردن استفاده از وسائل پر مصرف برقی مانند اتو، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی به ساعات خارج از اوج بار (ساعات اوج بار مشترکان خانگی بازه‌های زمانی ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰) و نصب سایبان بر روی کولر‌های آبی در صنعت برق از مواردی است که با رعایت آن در مصرف برق صرفه جویی می‌شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.