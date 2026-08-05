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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: زیرساختهای حملونقل، رفاهی و خدماتی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی و پایانه این مرز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و زائران اربعین بدون مشکل در حال تردد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مرتضی دهقان دردیدار با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در جریان سفر به استان کرمانشاه و پس از عبور از مسیر ایلام، از مرز بینالمللی خسروی و امکانات پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران اربعین بازدید کردم.
وی افزود: تمهیدات لازم در مسیرهای تردد زائران بهصورت کامل پیشبینی شده و ایستگاههای استراحت، امکانات حملونقل و تجهیزات مورد نیاز در پایانه مرزی خسروی از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زائران بهراحتی در مرز خسروی تردد میکنند و امکانات رفاهی مورد نیاز نیز در پایانه فراهم شده است.
دهقان با اشاره به پیشبینی وسایل نقلیه برای جابهجایی زائران گفت: ناوگان حملونقل هم در داخل پایانه و هم در بیرون آن مستقر شده و تمهیدات ویژهای برای انتقال مسافران در نظر گرفته شده است.
وی این اقدامات را نشاندهنده عزم جدی، مدیریت مناسب و تلاش مسئولان استان دانست و افزود: استان کرمانشاه و شخص استاندار با جدیت پای کار هستند و مجموعههای فعال در حوزه حملونقل جادهای نیز با تمام ظرفیت به زائران خدمترسانی میکنند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین از آمادگی فرودگاه کرمانشاه برای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: فرودگاه کرمانشاه آمادگی لازم را داشته و این روند ادامه خواهد یافت تا حداکثر خدمات به مردم و زائران اربعین ارائه شود.
دهقان با قدردانی از مردم استان کرمانشاه اظهار کرد: خونگرمی، مهماننوازی و تلاش مردم این استان برای رفع خستگی زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) قابل قدردانی و موجب خرسندی است.
وی افزود: بهعنوان یک شهروند، از مهماننوازی گرم و صمیمانه مردم استان کرمانشاه صمیمانه تشکر میکنم.