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اگرچه از مشایه اربعین جاماندهاند، اما با پای دل قدم در راه کربلا گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛اینجا در اربعین حسینی، زنجان روایت دلدادگانی شد که باور داشتند بعد مسافت هرگز مانع وصال به کوی دوست نیست.
میتوان فرسنگها دور بود، اما جان را در مدار کربلا قرار داد؛ میتوان همینجا، در کوچهپسکوچههای شهر، امتدادی از جاده نجف تا کربلا ساخت و دل را روانه کربلا کرد.
امسال مراسم اربعین در نقاط مختلف شهر در قالب دستههای عزاداری برگزار شد؛ عزاداران حسینی همقدم با عقیله بنیهاشم، در رثای خون پاک سیدالشهدا و وفاداری یاران باوفای ایشان، نوای ماتم سر دادند.