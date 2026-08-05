پنج مصوبه راهبردی در سفر استاندار قزوین به شهرستان آوج
استاندار به منظور بررسی میدانی مسائل شهرستان آوج و بازدید از طرحهای نیمه تمام عمرانی و فرهنگی، به این شهرستان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، استاندار در بازدید از پروژه مسکن ملی با اشاره به دغدغه متقاضیان مسکن ملی تاکید کرد: با توجه به اقلیم منطقه، تمامی دستگاههای متولی و بانکهای عامل مکلفاند با تجمیع آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، فرآیند تکمیل پروژه را به گونهای مدیریت کنند که پیش از آغاز فصل سرما، واحدها قابل سکونت و تحویل باشند.
محمد نوذری همچنین در شورای اداری این شهرستان بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد و از تخصیص کامل بودجه مجتمع فرهنگی آوج خبر داد.
موضوع ایمنی راههای مواصلاتی از دیگر محورهای جلسه بود که استاندار، دستورات لازم برای تسریع در عملیات تعریض دو کیلومتر از مسیر گردنه آوج به رزن در محدوده استان قزوین را صادر کرد.
تحول در صنعت گردشگری شهرستان آوج با مشارکت اوقاف
استاندار با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان بهویژه چشمههای آبگرم، از تصویب بسته حمایتی گردشگری خبر داد.
نوذری اظهار داشت: ایجاد منطقه گردشگری آبگرم با همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه در دستور کار قرار دارد.
همچنین مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی نسبت به الحاق زمین جهت توسعه سکونتگاههای آبگرم و تخصیص اراضی پیرامونی برای احداث زیرساختهای رفاهی در مجاورت پل معلق آوج اقدام کند.
حمایت از ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری آوج
نماینده عالی دولت در استان در پایان نشست شورای اداری شهرستان آوج، با تقدیر از تلاشهای مسئولان محلی، خاطرنشان کرد: آوج سرشار از فرصتهای بینظیر در حوزه کشاورزی و گردشگری است.
وی تصریح کرد: نگاه مدیریت ارشد استان، حمایت از طرحهای توسعهمحور است تا با بهرهگیری از این ظرفیتها، شاهد جهش اقتصادی و ارتقای معیشت مردم این شهرستان باشیم.
استاندار همچنین از موکبهای آوج نیز بازدید کرد.