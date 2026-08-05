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مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: محمد آقاجانپور مدافع فصل گذشته خیبر خرمآباد به تیم صنعتنفت آبادان پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بهنام سراج مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت کادر فنی تیم برای تقویت خط دفاعی محمد آقاجانپور را مورد نظر داشت که این بازیکن پس از مذاکره قراردادش را با صنعتنفت منعقد کرد.
او افزود: آقاجانپور از مدافعان با تجربه و با کیفیت فوتبال ایران به شمار میرود که حضورش در ترکیب تیم صنعتنفت قطعا کمک شایانی به تیم خواهد کرد.
مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان ادامه داد: این بازیکن سابقه بازی در تیمهای تراکتور، گلگهر سیرجان، مس رفسنجان، خیبر خرمآباد و آلومینیوم اراک دارد.
تیم فوتبال صنعتنفت آبادان پیش از این متین کریمزاده، میلاد فخرالدینی و احمد گوهری را جذب کرده بود.