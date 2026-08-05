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رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر به ۶۷ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات جنوبی و مرطوب سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی شده است.
محمد سبزه زاری با بیان اینکه این شرایط جوی تا پایان هفته تداوم دارد افزود: هم اکنون میزان رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۶۷ درصد ثبت شده است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۸ درجه و کمترین دما ۳۳ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا در این دو شهر ۳۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.