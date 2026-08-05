پخش زنده
امروز: -
هوای اصفهان در شرایط قابل قبول است وسه منطقه وضعیت قرمز و نارنجی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین عدد ۹۰ AQI در شرایط قابل قبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۵، میدان انقلاب ۱۰۰، پارک زمزم ۶۶، دانشگاه صنعتی ۷۲، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۰، رودکی ۶۲، رهنان ۸۹، سپاهانشهر ۷۱، فیض ۶۰، کاوه ۸۲، کردآباد ۸۸، میرزا طاهر ۶۶ و ولدان ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۷۵ و زینبیه ۱۶۱ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
همچنین در ایستگاههای خیابان فرشادی و محور شرق اصفهان به ترتیب با ۱۲۵ و ۱۰۲ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.