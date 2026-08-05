به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در ساعت های بعدازظهر رشد ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از پنجشنبه تا شنبه تضعیف ناپایداری‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان مورد انتظار است و از امروز تا شنبه با توجه به تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گردوغبار از این مناطق به نواحی شرقی استان وجود دارد.

وی گفت: به لحاظ دریایی تا شنبه وزش باد قابل ملاحظه‌ای در مناطق دریایی مورد انتظار نیست و با توجه به وزش باد‌های سطحی، ضمن احتیاط شناور‌ها، شرایط به منظور امور دریایی و دریانوردی مساعد خواهد بود.

حمزه نژاد افزود: از امروز تا شنبه، با توجه به کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس دما در طول روز در اکثر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعت های گرم روز و رفت و آمدهای غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری شود. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.

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