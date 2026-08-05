به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد گفت:در یک ماه گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای آماده‌سازی فضا، تجهیز محیط و گردآوری منابع کتابخانه‌ای انجام شد تا این مرکز، بتواند به عنوان یکی از نقاط جذب گردشگران فرهنگی و توسعه دانش بومی عمل کند.

حمید رضا محمودی قوژدی افزود: این مرکز فرهنگی در نقاط مهم بافت تاریخی ریاب، در محل مقبره تاریخی حبیب‌الله قوام‌التجار ریابی گنابادی، دو برادر حاج حسین‌آقا و حاج میرزا عزیزالله ناصری ریابی راه‌اندازی شده که خود فضایی نمادین برای مطالعه و پژوهش فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این کتابخانه در راستای برنامه‌ریزی‌های کلان برای معرفی و ثبت جهانی روستای گردشگری «ریاب» در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، تجهیز و راه‌اندازی شده است.