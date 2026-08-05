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یکصد و پنجاه و هفتمین شب تجمعات مردمی، با حضور پرشور مردم در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در میادین و خیابانهای استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکتکنندگان در این مراسم با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و رهبری بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حضور مردم در خیابانها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.