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همزمان با شام اربعین حسینی، دو هزار پرس غذای گرم به همت ادارهکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی و با مشارکت مراکز نیکوکاری، در اجتماع مردمی میدان شهید شهرستان بجنورد میان عزاداران و شرکتکنندگان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این اقدام در راستای ترویج فرهنگ اطعام و احسان حسینی در ایام اربعین انجام شد سنتی ارزشمند که همواره از جلوههای عشق و ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده است.
مردم مؤمن و ولایتمدار استان نیز با حضور پرشور خود در این اجتماع، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت خود را از رزمندگان اسلام اعلام کرده و با لبیک به فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، بار دیگر بر وحدت، همدلی و ایستادگی در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.
همچنین در این اجتماع مردمی، گروه سرود پیروان ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی به مناسبت اربعین حسینی با اجرای سرودهای حماسی و آیینی با موضوع اربعین، ولایت و مقاومت، حالوهوای معنوی ویژهای به مراسم بخشید.
این برنامه با حضور حجت الاسلام والمسلمین نوری، نماینده محترم ولیفقیه در استان و استاندار خراسان شمالی برگزار شد و با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه بود.