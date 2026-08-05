به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این اقدام در راستای ترویج فرهنگ اطعام و احسان حسینی در ایام اربعین انجام شد سنتی ارزشمند که همواره از جلوه‌های عشق و ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده است.

مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان نیز با حضور پرشور خود در این اجتماع، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت خود را از رزمندگان اسلام اعلام کرده و با لبیک به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بار دیگر بر وحدت، همدلی و ایستادگی در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

همچنین در این اجتماع مردمی، گروه سرود پیروان ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی به مناسبت اربعین حسینی با اجرای سرود‌های حماسی و آیینی با موضوع اربعین، ولایت و مقاومت، حال‌وهوای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید.

این برنامه با حضور حجت الاسلام والمسلمین نوری، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و استاندار خراسان شمالی برگزار شد و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود.