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اهرم هرمز در دست ایرانیان

مردم غیور ایران در صد و پنجاه و هفتمین شب از اجتماعات شبانه بر ضرورت حفظ مدیریت تردد در تنگه هرمز بعنوان یک ابزار قدرت تاکید کردند، ایرانیان از وظایف خود در حفظ این اقتدار هم گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۰۸:۴۵
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی ، تنگه هرمز
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