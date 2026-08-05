اهرم هرمز در دست ایرانیان

مردم غیور ایران در صد و پنجاه و هفتمین شب از اجتماعات شبانه بر ضرورت حفظ مدیریت تردد در تنگه هرمز بعنوان یک ابزار قدرت تاکید کردند، ایرانیان از وظایف خود در حفظ این اقتدار هم گفتند.