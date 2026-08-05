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دستگاه قضایی رودبار جنوب برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه ضربالاجل تعیین کرد، قطع انشعابات تا محرومیت از خدمات دولتی ازجمله اقدامات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با کشت گیاهان ممنوعه، از دستگاههای اجرایی خواست با شناسایی اراضی متخلف، نسبت به قطع خدمات و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند و هشدار داد هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
محمد فرجام طاهری با اشاره به مسئولیت قانونی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها افزود: دهیاران و شوراها مکلف هستند هرگونه کشت مشکوک یا غیرقانونی را در محدوده مدیریت خود به سرعت گزارش کنند و در صورت احراز کشت گیاهان ممنوعه و اثبات ترک فعل در اعلام گزارش، با مسئولان مربوط نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس دادگستری رودبار جنوب همچنین از پایگاههای مقاومت بسیج خواست با اشراف اطلاعاتی، هرگونه اقدام مشکوک در زمینه کشت گیاهان ممنوعه را برای پیگیری قانونی به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در پیشگیری از این پدیده گفت: جهاد کشاورزی موظف است اراضی و کشتهای مشکوک را شناسایی کرده و ضمن قطع تسهیلات، سوخت و سایر خدمات حمایتی اختصاصیافته به این اراضی، متخلفان را از دریافت حمایتهای دولتی محروم کند.