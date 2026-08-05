معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از بهره‌مندی ۱۱ روستای استان از راه آسفالته در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه و بهسازی راه‌های روستایی استان در چهار ماهه نخست سال جاری، گفت: در این مدت ۳۸ کیلومتر از راه‌های روستایی استان زیرسازی، ۱۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت و عملیات اجرایی ۲۲ دستگاه ابنیه فنی نیز تکمیل شده است.

سهرابی افزود: با اجرای این طرح ها، ۱۱ روستا با جمعیت ۴۷۳ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند شدند و روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی در استان با وجود محدودیت‌های اعتباری همچنان ادامه دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به حجم طرح‌های در دست اجرا گفت: اکنون ۷۶ قرارداد فعال در حوزه راه‌های روستایی استان در دست اجرا است که بخش قابل توجهی از ظرفیت عمرانی این حوزه را به خود اختصاص داده است.

سهرابی طول راه‌های روستایی خراسان جنوبی را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر عنوان کرد و افزود: از این مقدار، ۶ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته بوده و شاخص برخورداری طولی راه‌های آسفالته روستایی استان به ۵۲.۲۵ درصد رسیده است.

به گفته وی همچنین راه دسترسی بیش از ۲۰۳ کیلومتر راه روستایی در حال اجراست و برای حدود ۲۰۴ کیلومتر دیگر نیز آغاز عملیات اجرایی در برنامه قرار دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: هم‌اکنون ۱۷ طرح فعال راه روستایی با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصد در استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آنها، هزار و ۵۶۵ خانوار دیگر از نعمت راه آسفالته بهره‌مند خواهند شد.

سهرابی بر ضرورت تخصیص اعتبارات کافی و پایدار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.