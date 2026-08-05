به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به برگزاری آیین اهدای گواهی‌نامه‌های برگزیدگان یازدهمین کارسوق هندسه، افزود: گواهی‌نامه‌های دانش‌آموزان برگزیده این رویداد علمی با حضور مدیر هدایت و توانمندسازی و دبیر جشنواره جوان خوارزمی به منتخبان اهدا شد و از تلاش‌ها و دستاورد‌های علمی آنان نیز با اهدای تندیس یادبود تقدیر به عمل آمد.

وی با بیان این‌که کارسوق‌های علمی از مهم‌ترین برنامه‌های تخصصی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در حوزه شناسایی، هدایت و توانمندسازی استعداد‌های دانش‌آموزی به شمار می‌روند، افزود: کارسوق هندسه با هدف تقویت تفکر ریاضی، ارتقای مهارت‌های حل مسئله، پرورش خلاقیت و ایجاد فرصت برای رشد استعداد‌های دانش‌آموزان علاقه‌مند به حوزه‌های تخصصی برگزار می‌شود و بستری برای تعمیق یادگیری، تقویت توانایی‌های تحلیلی و آشنایی دانش‌آموزان با شیوه‌های نوین حل مسائل علمی فراهم می‌آورد.

یاوری با تأکید بر این‌که توسعه فرصت‌های شناسایی و پرورش استعدادها، مأموریتی ملی برای سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان است، گفت: امروز رویکرد سازمان، بهره‌مند ساختن همه دانش‌آموزان مستعد کشور از ظرفیت‌های علمی و آموزشی سمپاد است و به همین منظور، معاونت استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر مأموریت یافته است تا خدمات تخصصی سازمان را فراتر از مدارس سمپاد در اختیار دانش‌آموزان مستعد سراسر کشور قرار دهد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: در چارچوب این مأموریت، مجموعه متنوعی از برنامه‌های علمی و آموزشی برای دانش‌آموزان مستعد خارج از مدارس سمپاد طراحی و اجرا شده است. برگزاری کارسوق‌های ملی فراگیر از جمله «سلام خوارزمی»، «از ایده تا خوارزمی»، «روش پژوهش»، «سلامت و پزشکی»، «فناوری هسته‌ای»، «کدنویسی حلی‌کد»، «کدمخفی» و «بازی‌سازی بباز»، در کنار تولید محتوای آموزشی، آموزش‌های تعاملی المپیادی و اجرای رویداد‌های علمی و پژوهشی، بخشی از این برنامه‌هاست که با هدف گسترش عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان مستعد سراسر کشور دنبال می‌شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به نقش کارسوق‌ها در کشف و هدایت استعداد‌های نوظهور، تصریح کرد: این رویداد‌ها علاوه بر تعمیق یادگیری، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با پژوهش، نوآوری، کار گروهی و حل مسائل واقعی را فراهم می‌کنند و آنان را برای حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشور آماده می‌سازند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با توسعه کارسوق‌های تخصصی و سایر برنامه‌های علمی، در مسیر تحقق عدالت آموزشی، شناسایی استعداد‌های برتر و تربیت سرمایه انسانی آینده کشور گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند فرصت‌های یادگیری باکیفیت را برای همه دانش‌آموزان مستعد، فارغ از محل تحصیل آنان، فراهم سازد.

یاوری در پایان تأکید کرد: کارسوق هندسه نیز در همین چارچوب، فرصتی ارزشمند برای پرورش تفکر منطقی، خلاقیت، توان تحلیل و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان است و نقش مؤثری در تربیت نسل آینده پژوهشگران، نوآوران و نخبگان کشور ایفا می‌کند.