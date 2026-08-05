مردم انقلابی شهرستان اسلامشهر در یکصد و پنجاه و هفتمین قرار شبانه «خونخواهان رهبر شهید امت»، با حضور گسترده در میدان، بار دیگر بر پیمان وفاداری و استمرار مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان اصلی اسلامشهر شب گذشته شاهد حضور حماسی مردم در ۱۵۷مین تجمع شبانه بود. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌هایی ضد استکباری، بر لزوم خونخواهی رهبر شهید انقلاب و تداوم مسیر بصیرت تأکید کردند.

حاضران در این تجمع، حضور مستمر در این قرار‌ها را نشانه‌ای از اراده ملت در برابر توطئه‌های دشمنان دانستند و تأکید کردند که اتحاد و همبستگی ملی، سخت‌ترین ضربه به فریبکاران است. این تجمع مردمی با تجدید پیمان برای پشتیبانی از ارزش‌های انقلاب و نیرو‌های متعهد به پایان رسید.