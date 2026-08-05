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بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پایان اردوی آمادهسازی ترکیه، امروز با هماهنگیهای انجامشده در مرکز پزشکی ایفمارک حاضر خواهند شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان اردوی ۱۲ روزه تیم فوتبال پرسپولیس در ترکیه، بازیکنان این تیم امروز طبق برنامه در مرکز پزشکی ایفمارک حاضر میشوند تا تستهای پزشکی پیش از آغاز رقابتهای فصل جدید لیگ برتر را پشت سر بگذارند.
هماهنگیهای لازم برای حضور اعضای تیم در ایفمارک انجام شده و بازیکنان پرسپولیس در گروههای مختلف تستهای پزشکی و آمادگی جسمانی خود را انجام خواهند داد.
همچنین قرار است بازیکنان خارجی پرسپولیس که پس از پایان اردوی ترکیه برای انجام امور شخصی راهی کشورهای خود شده بودند، امروز خود را به تهران برسانند و همزمان با سایر نفرات، در تستهای پزشکی ایفمارک شرکت کنند.
پس از پایان این مراحل، سرخپوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی در تهران از سر خواهند گرفت تا آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر شوند.