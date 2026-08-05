مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: از ابتدای طرح اربعین حسینی سال جاری، ۱۲ هزار و ۲۴۶ زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، فعالان و صنوف حمل‌ونقل عمومی مسافر استان از ۲۵ تیر تا ۱۲ مرداد سال جاری، ۱۲ هزار و ۲۴۶ زائر عتبات عالیات از طریق ۴۵۵ سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شدند.

عارف امرایی ادامه داد: از این تعداد زائران شده تعداد ۱۰ هزار ۵۳ نفر از زائران با ۲۹۳ دستگاه اتوبوس، ۲ و ۱۷۹ زائر نیز با ۱۵۶ دستگاه مینی‌بوس و ۱۴ زائر با ۶ دستگاه سواری کرایه جابه‌جا شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: از ابتدای طرح تا ۱۲ مرداد ماه، ۸ هزار و ۶۷۳ زائر از طریق ۳۵۱ سفر از مبدأ لرستان به مرز‌های مهران، خسروی شلمچه اعزام و ۳ هزار و ۵۷۳ از طریق ۱۰۴ سفر از مبدأ مرز‌های مذکور به استان جابه‌جا شده‌اند.

امرایی اضافه کرد: زائران گرامی برای مسیریابی دریافت اطلاعات مسیر‌های منتهی به مرز‌ها اماکن بین‌راهی و ثبت شکایات و پیشنهاد‌ها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرید.