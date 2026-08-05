به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور مردم استان در صحنه و میدان‌داری آنان به ۱۵۷ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.

مردم ولایتمدار بجنورد، شب گذشته هم با حضور و شور حماسی خود، بر حفظ سنگر خیابان تا شکست قطعی دشمن و پیروزی نهایی تاکید کردند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد و پنجاه و هفتمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.