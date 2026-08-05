به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی اعلام کرد: در راستای تسهیل تردد زائران و شرکت‌ کنندگان دراین آیین باشکوه، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بااستقرار ۲۰۰دستگاه خودرو ون تاکسی، عملیات ویژه‌ای رادر ۶ محور اصلی منتهی به میدان شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جهت خدمت رسانی به زائران اجرایی کرد.

وی افزود: خدمات تاکسی‌های ون از ساعت ۳ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعات پایانی مراسم، به صورت مستمر و رایگان در مسیرهای رفت و برگشت به زائران ارائه شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: این خدمات‌رسانی با استقبال گسترده ی شهروندان همراه بوده و تلاش شد تا زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بدون دغدغه و با سهولت در این آیین معنوی حضور یابند.