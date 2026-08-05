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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد دیروز برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی، طرح ویژه خدمات رسانی رایگان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی اعلام کرد: در راستای تسهیل تردد زائران و شرکت کنندگان دراین آیین باشکوه، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بااستقرار ۲۰۰دستگاه خودرو ون تاکسی، عملیات ویژهای رادر ۶ محور اصلی منتهی به میدان شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جهت خدمت رسانی به زائران اجرایی کرد.
وی افزود: خدمات تاکسیهای ون از ساعت ۳ صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعات پایانی مراسم، به صورت مستمر و رایگان در مسیرهای رفت و برگشت به زائران ارائه شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: این خدماترسانی با استقبال گسترده ی شهروندان همراه بوده و تلاش شد تا زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بدون دغدغه و با سهولت در این آیین معنوی حضور یابند.