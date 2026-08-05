بازار سیمان، میلگرد و تیرآهن امروز (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) بدون تغییر محسوس در مقایسه با روز گذشته آغاز به کار کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر محصولات ساختمانی در شرایطی آرام و با ثبات قیمتی معامله می‌شوند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی نرخ‌ سیمان، میلگرد و تیرآهن امروز در مبادی فروش نشان می‌دهد هیچ‌یک از محصولات پرمصرف این بازار در مقایسه با روز گذشته تغییر قیمت نداشته‌اند و معاملات با همان نرخ‌های پیشین در جریان است.

در بازار سیمان، سیمان پاکتی تهران (عمده) با قیمت ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود، سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد و سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه شده است.

همچنین سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود، سیمان هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان و سیمان کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان در بازار دادوستد می‌شود.

در بازار میلگرد نیز روند باثبات قیمت‌ها ادامه دارد. میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۷۰ هزار و ۴۵۹ تومان قیمت‌گذاری شده، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۶۷ هزار و ۴۳۱ تومان به فروش می‌رسد و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان با نرخ ۶۹ هزار و ۲۶۶ تومان در اختیار خریداران قرار گرفته است.

همچنین میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان عرضه می‌شود و میلگرد ۸ آجدار A۳ نیز در کانال ۷۱ هزار و ۲۸۴ تومان قرار دارد.

بازار تیرآهن نیز امروز بدون نوسان قیمتی فعالیت خود را آغاز کرد. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در کانال ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با قیمت ۷۷ هزار و ۲۴۸ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد به نرخ ۸۵ هزار و ۵۹۶ تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین تیرآهن ۱۴ فایکو با قیمت ۷۹ هزار و ۳۵۸ تومان عرضه شده و تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه نیز با نرخ ۸۰ هزار و ۷۳۴ تومان در بازار به فروش می‌رسد.