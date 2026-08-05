مردم در گوشه وکنار استان در همایش پیاده روی جاماندگان اربعین عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین (ع) نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیروز و دیشب همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در گوشه وکنار استان برگزارشد ومردم با حضور گسترده خود در این پیاده روی عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان نشان دادند و برتداوم مسیر اباعبدالله تاکید کردند.

بسیاری از مردم پیاده روی اربعین را نه فقط یک حرکت معنوی بلکه نماد قدرت، وحدت و همبستگی ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان و حرکت در مسیر امام حسین را مسیر سعادت دانستند.