مردم انقلابی شهرستان قرچک در یکصد و پنجاه و هفتمین تجمع شبانه «خونخواهان رهبر شهید امت»، با تأکید بر دست برتر جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، حمایت قاطع خود را از صلابت نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع‌کنندگان با تأکید بر دست برتر نیرو‌های مسلح در خلیج فارس، هرگونه زیاده‌خواهی دشمن بی‌تعهد را محکوم و خواستار برخورد محکم و پشیمان‌کننده با آنان شدند.

آنان عقب‌نشینی دشمن را حاصل مقاومت سپاه و هوشیاری ملت دانستند و پیام خود از خیابان به میدان نبرد را «پشتیبانی بی‌دریغ از رزمندگان تا شکست کامل فریبکاران» عنوان کردند.

در پایان، تأکید شد که حفظ اتحاد، بصیرت و تبدیل ظرفیت‌های ملی به برگ برنده، وظیفه همگانی در برابر دشمن زیاده‌خواه است.