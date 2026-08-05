صد و پنجاه و هفت شب میدان داری و ایستادگی مردم استان

صد و پنجاه و هفت شب میدان داری و ایستادگی مردم استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این حضور بیانگر استمرار همراهی بخش‌های مختلف جامعه با آرمان‌های ملی و تأکید بر حفظ انسجام در برابر فشار‌ها و تهدیدات خارجی است؛ حضوری که همچنان در شهر‌های مختلف استان ادامه دارد.

مردم عقب نشینی‌های مکرر ترامپ را ناشی از سردرگمی او دانستند و گفتند که آنها هیچ شناختی از قدرت مردم و توان نظامی ایران ندارند و از طرفی متحدان آمریکا درمنطقه نگران پاسخ سخت وتلافی جویانه ایران هستند و به همین خاطر ترامپ را مجبور به عقب نشینی دوباره کرده‌اند.