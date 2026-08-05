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مردم غیور استان در ادامه تجمعهای شبانه خود در حمایت از نظام جمهوری اسلامی همچنان پر شور در میادین شهرها حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این حضور بیانگر استمرار همراهی بخشهای مختلف جامعه با آرمانهای ملی و تأکید بر حفظ انسجام در برابر فشارها و تهدیدات خارجی است؛ حضوری که همچنان در شهرهای مختلف استان ادامه دارد.
مردم عقب نشینیهای مکرر ترامپ را ناشی از سردرگمی او دانستند و گفتند که آنها هیچ شناختی از قدرت مردم و توان نظامی ایران ندارند و از طرفی متحدان آمریکا درمنطقه نگران پاسخ سخت وتلافی جویانه ایران هستند و به همین خاطر ترامپ را مجبور به عقب نشینی دوباره کردهاند.