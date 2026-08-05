محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز (چهارشنبه) به شهرستان لامرد در جنوب فارس سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به شهرستان لامرد از بیمارستان حاج محمود حاج حیدر این شهرستان بازدید کرد و در جریان وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان قرار گرفت.

ظفرقندی همچنین از محل حادثه تروریستی موشکی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی در نهم اسفندماه پارسال که به شهادت ۲۱ نفر و مجروحیت ۱۰۰ شهروند منجر شد بازدید و با خانواده‌های داغدار و جانبازان این حادثه گفت‌و‌گو کرد.

وزیر بهداشت در ادامه سفر به جنوب فارس راهی شهرستان مهر شد تا از مراکز درمانی این شهرستان بازدید کند.

لامرد در ۳۶۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع شده است.