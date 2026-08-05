جابهجایی بیش از ۷۰۰ هزار نفر در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در مترو
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از جابهجایی ۷۱۶ هزار و ۳۷۵ مسافر همزمان با برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) توسط متروی تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، رضا حشمتی با اشاره به اجرای برنامه ویژه خدمترسانی در این مراسم اظهار کرد: از ساعت ۵ صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه تا ساعت ۱۷، متروی تهران در هفت خط فعال خود، میزبان ۷۱۶ هزار و ۳۷۵ نفر از شهروندان و زائران بود.
وی با بیان اینکه ایستگاه شهرری به دلیل مجاورت با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، بیشترین حجم جابهجایی مسافر را به خود اختصاص داد، افزود: با برنامهریزی دقیق عملیاتی و تنظیم سرفاصله حرکت قطارها متناسب با حجم تقاضای سفر، خدماترسانی در تمامی خطوط بهصورت منظم، ایمن و بدون وقفه انجام شد.
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ادامه داد: در مجموع یک هزار و ۸۷ حرکت مسافری در شبکه مترو به ثبت رسید که از این تعداد، ۵۱ حرکت فوقالعاده بهمنظور پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در خطوط درونشهری برنامهریزی و اجرا شد.