به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تسهیلگر بنیاد برکت در شهرضا گفت: بنیاد برکت در چهار ماه گذشته ۴۲ هشت دهم میلیارد تومان، برای آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم و اغتشاش‌های دی ۱۴۰۴، اختصاص داده که تاکنون ۶۰ درصد آن پرداخت شده است.

علی فرهمندلو افزود: همچنین در این مدت ۳۰ نانوایی با ۶ میلیارد تومان هزینه مجهز به موتور برق شدند و به ۳۲کسب و کار آسیب دیده۶ و هشت دهم میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت.

وی گفت: ۷میلیارد تومان کمک بلاعوض به منازل مسکونی آسیب دیده، ۱۵میلیارد تومان تسهیلات خرید لوازم خانگی برای آسیب دیدگان جنگ، ۵ میلیارد تومان به مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین مهیار و ۳ و نیم میلیارد تومان به ۱۲ واحد صنفی آسیب دیده در اغتشاش‌های دی ۱۴۰۴ اختصاص یافت.