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مردم شهرستان رباطکریم در یکصد و پنجاه و هفتمین شب خونخواهی رهبر شهید، با حضور گسترده در میادین، پشتیبانی تمامعیار خود را از نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی دیار کریمان در این قرار شبانه، بر این باورند که پشتیبانی بیدریغ ملت ایران، بزرگترین دلگرمی برای دلاوران نیروهای مسلح در میدان نبرد است تا با ضرباتی سخت و مهلک، دشمنان را به عقب رانند.
حاضران در این میدانِ مقاومت، با تأکید بر تداوم حضور در خیابانها، اعلام کردند که تا تحقق پیروزی نهایی و تثبیت آن، هرگز میدان را ترک نخواهند کرد. آنها تأکید کردند که این حضور مستمر، پیامی به نیروهای مسلح است تا با اطمینان از پشتیبانی مردمی، دشمن را وادار به عقبنشینی کامل نمایند.