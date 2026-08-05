مردم فیروزکوه در صدو پنجاه و هفتمین قرار شبانه میدان معلم، با تأکید بر مدیریت مقتدرانه ایران در تنگه هرمز، حمایت تمام‌قد خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند. شرکت‌کنندگان، وحدت و پیروی از رهبری را رمز پیروزی کشور و سدی در برابر تفرقه دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان فیروزکوه در یکصد و پنجاه و هفتمین قرار شبانه خود، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با نظام و نیرو‌های انتظامی و نظامی کشور تجدید کردند.

در این تجمع، مدیریت استراتژیک ایران در تنگه هرمز به عنوان نمادی از اقتدار ملی مورد توجه قرار گرفت. شرکت‌کنندگان در این مراسم اظهار داشتند که وحدت، مقاومت و پیروی از رهبری، تنها راه مقابله با تهدیدات خارجی است و هرگونه تفرقه در این مسیر، به نفع دشمنان خواهد بود.