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در یادواره شهدای خانوک زرند از کتاب بیبی زهرا مهدوی مادر شهیدان عربنژاد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، چهل و یکمین یادواره شهدای خانوک زرند و دو شهید گمنام برگزارشد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولیفقیه دراستان کرمان گفت: برگزاری یادواره شهدا یاد و خاطره شهدا را زنده میدارد و امروز جوشش خون امام حسین (ع) جامعه اسلامی را زنده نگه داشته است و همه شهدا همین رسالت برای ارزش اسلامی از جان خودشان گذشتهاند
وی افزود:مقاومت، استقامت، وحدت، همراهی و همدلی دفاع از ارزشهای دینی است ذکر و یاد و شهدا درخت اسلام را آبیاری کرده است.
دراین یادواره از کتاب بیبی زهرا مهدوی مادر شهیدان عربنژاد به نویسندگی خانم اسدی رونمایی شد.