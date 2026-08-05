به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، چهل و یکمین یادواره شهدای خانوک زرند و دو شهید گمنام برگزارشد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی‌فقیه دراستان کرمان گفت: برگزاری یادواره شهدا یاد و خاطره شهدا را زنده می‌دارد و امروز جوشش خون امام حسین (ع) جامعه اسلامی را زنده نگه داشته است و همه شهدا همین رسالت برای ارزش اسلامی از جان خودشان گذشته‌اند

وی افزود:مقاومت، استقامت، وحدت، همراهی و همدلی دفاع از ارزش‌های دینی است ذکر و یاد و شهدا درخت اسلام را آبیاری کرده است.

دراین یادواره از کتاب بی‌بی زهرا مهدوی مادر شهیدان عرب‌نژاد به نویسندگی خانم اسدی رونمایی شد.