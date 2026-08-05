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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از آغاز مرحله دوم کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی دیگهور گرمی با صدور مجوز از سوی پژوهشگاه میراثفرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، جلیل جباری با بیان اینکه فصل دوم کاوش در محوطه تاریخی دیگهور گرمی به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت، افزود: این کاوش با هدف خواناسازی بقایای معماری، شناسایی ویژگیهای آثار و تعیین نوع کاربری انجام میشود.
وی اظهار کرد: پیش از این دو فصل کاوش باستان شناسی به منظور تعیین عرصه و حریم این محوطه تاریخی و شناسایی بنای آجری کشف شده، انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: با انجام فصل جدید کاوشباستانشناسی در این محوطه تاریخی شرایط حفاظت و نگهداری از آثار موجود را بررسی و در صورت امکان محوطه را برای بازدید عموم آماده خواهیم کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به مطالبه عمومی در مورد آشکارسازی بناهای موجود در این محوطه تاریخی اضافه کرد: کاوش و مطالعه کامل محوطه تاریخی دیگهور و حفاظت و صیانت از این محوطه نیازمند تامین اعتبار مستمر است.
جباری با اشاره به اینکه محوطه تاریخی دیگهور در سال ۱۳۸۶ با شماره ۲۱۰۷۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه داد: این محوطه تاریخی با وسعت بیش از چهار هکتار مربوط به دورههای سلجوقی – ایلخانی، قرون اولیه و میانی اسلامی است که بعد از کاوش اطلاعات دقیقتری از آن به دست خواهد آمد.
وی گفت: استان اردبیل حدود هزار اثر ثبت ملی و بیش از ۲ هزار اثر شناسایی شده دارد که حفاظت و صیانت از همه آثار نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است.