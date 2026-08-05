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یک قطعه پرنده گیلانشاه ابروسفید آسیب دیده، پس از انجام اقدامات درمانی و تیمار، توسط محیطبانان در حاشیه تالاب جوکندان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: یک قطعه پرنده گیلانشاه ابروسفید آسیب دیده را که دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش تحویل داده بودند، پس از انجام اقدامات درمانی و تیمار، در حاشیه تالاب جوکندان این شهرستان رها شد.
اصغر خودکار افزود: گیلانشاه ابروسفید از مهمانان سواحل و تالابهای استان گیلان به شمار میرود که در این فصل در مسیر مهاجرت بازگشت از زیستگاههای جوجهآوری به زیستگاههای زمستانگذرانی در عرضهای جنوبی هستند.
وی افزود: این پرندگان هر سال در ماههای فروردین و اردیبهشت برای جوجهآوری به مناطق شمالی مهاجرت میکنند و از اواسط تابستان، مسیر بازگشت خود را آغاز کرده و برای استراحت و تغذیه، در سواحل و تالابهای استان گیلان توقف میکنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر نوع جاندار آسیبدیده، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و در سریعترین زمان ممکن موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست یا محیطبانان اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و لازم برای نجات و درمان آن جاندار انجام شود.