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مدیرکل دامپزشکی مازندران از صدور حکم قطعی ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری برای متخلف عرضه فرآوردههای خام دامی در شهرستان بابل خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: در پی بازرسیهای مستمر کارشناسان بهداشت و نظارت اداره دامپزشکی شهرستان بابل، تخلفات این واحد عرضهکننده شناسایی و پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد که پس از طی مراحل قانونی، حکم قطعی ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری برای متخلف صادر شد.
آقاپور کاظمی افزود: اقدام متخلف در فک پلمب خودسرانه در دو نوبت، از عوامل مؤثر در تشدید مجازات صادره بوده است. چنین اقداماتی علاوه بر نقض صریح قانون، سلامت عمومی جامعه را با مخاطره مواجه میکند و برخورد با آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.
او با تأکید بر اینکه عرضه فرآوردههای خام دامی تاریخگذشته یا فاقد شرایط بهداشتی تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است، تصریح کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم، اولویت اصلی دامپزشکی است و هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفانی که سلامت جامعه را به خطر میاندازند، وجود نخواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی مازندران از فعالان حوزه عرضه فرآوردههای خام دامی خواست ضمن رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی، از هرگونه اقدام غیرقانونی از جمله فک پلمب خودسرانه خودداری کنند
آقا پور کاظمی گفت: افزود: ادارهکل دامپزشکی استان با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی، برخورد قانونی با متخلفان را با قاطعیت دنبال خواهد کرد و تمامی پروندههای مربوط به تهدید سلامت عمومی بدون وقفه به مراجع قضایی ارجاع میشود.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه فرآوردههای خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ یا مراجعه حضوری به ادارات دامپزشکی شهرستانها اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.