میادین شهرستان ورامین در شب یکصد و پنجاه و هفتمین حضور حماسی مردم، شاهد طوفانی از شعارهای استکبارستیز بود. این تجمع مردمی با پیامی صریح به دشمن، اقتدار و ایستادگی مردم این دیار را در برابر تهدیدات جهانی به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین بار دیگر در شب ۱۵۷، با حضور پرشور در میادین شهر، پیام مقاومت خود را فریاد زدند. غرش شعارهای تک‌صدا در این شب، نشان از اراده‌ای استوار داشت که هیچ تهدیدی قادر به شکستن آن نیست.

حاضران در این تجمع مردمی با تأکید بر تداوم مسیر اقتدار، صراحتاً اعلام کردند که در برابر توطئه‌های دشمن، نه تنها قدمی به عقب برنمی‌دارند، بلکه با بصیرت و ایمان، در مسیر عزت و سربلندی استوارتر از هر زمان دیگری ایستاده‌اند.