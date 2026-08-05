به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، ایرج آقایی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در حاشیه پیاده‌روی اربعین حسینی، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر براساس وظیفه ذاتی خود نسبت به اعزام تیم‌های عملیاتی در ایام اربعین حسینی به کشور عراق اقدام کرده است.

وی حضور ۸ تیم از استان اردبیل را با تجهیزات و امکانات مناسب به این همایش جهانی یادآور شد و بیان کرد: این تیم‌های امداد و نجات از استان اردبیل با استقرار در مسیر پیاده روی اربعین حسینی هم در نجف و هم کربلا به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل خاطرنشان کرد: امروز نیز ۱۲ تیم امداد و نجات در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر‌های استان اردبیل حاضر شده تا با توجه به ماموریت‌های متنوع هلال احمر در کنار مردم باشند.

آقایی با اشاره به برپایی ایستگاه‌های سلامت و ارائه خدمات امداد اولیهی به زائران و شرکت کنندگان در آئین جاماندگان اربعین اشاره و تصریح کرد: در این ایستگاه‌ها همکاران ما تلاش می‌کنند تا به مراجعین خدمات بهداشتی، درمانی و تست رایگان فشار خون و قند خون را انجام دهند.

وی ادامه داد: همکاران جمعیت هلال احمر استان اردبیل در پنج ماه سپری شده از جنگ رمضان با اعزام ۱۸ تیم امداد و نجات به شهر تهران تلاش کردند تا در پهنه شرق این استان به آسیب دیدگان خدمات رسانی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اضافه کرد: ۶۸ نفر از نیرو‌های زبنده هلال احمر استان اردبیل در قالب این تیم‌های عملیاتی امداد و نجات و آموزش همگانی سعی کردند در سنگر خدمات رسانی آماده باشند.

آقایی گفت: ما آمادگی کامل داریم تا در بالاترین سطح به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه به ویژه حوادث جنگ خدمات رسانی کنیم و در این زمینه تمامی نیازمندی‌ها نیز تامین شده و هیچ مشکلی در تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نداریم.