مردم شهرستان دماوند در شب اربعین سیدالشهدا (ع)، بار دیگر در صد و پنجاه و هفتمین قرار ایستادگی خود گرد هم آمدند تا پیام مقاومت و پایداری را به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند شاهد برگزاری ۱۵۷مین قرار ایستادگی مردم این منطقه در شب اربعین حسینی بود. در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور در میدان اصلی شهر، بار دیگر بر پیمان وفاداری خود به آرمان‌های عاشورایی و مسیر مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، با سر دادن شعار‌های ضد استکباری و ضد صهیونیستی، خشم خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از این رژیم ابراز داشتند. محور اصلی این قرار مردمی، یادبود رهبر شهید و تجدید عهد با خون شهدای راه حق بود که در قالب فریاد‌های «انتقام» طنین‌انداز شد.

این تجمعات مستمر که اکنون به قرار یکصد و پنجاه و هفتمین می‌رسد، نشان‌دهنده تداوم بصیرت و ایستادگی مردم شهرستان دماوند در برابر توطئه‌های دشمنان است. حاضرین در این مراسم تأکید کردند که تا تحقق عدالت و انتقام از متجاوران، صدای مقاومت در این دیار خاموش نخواهد شد.