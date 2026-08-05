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رئیس اورژانس استان البرز از سقوط یک خودروی سواری به دره نزدیک روستایی سباندره ساوجبلاغ خبر داد و گفت: در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که هر ۴ نفر جهت درمان تخصصی و بررسی بیشتر به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدوی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر واژگونی و سقوط یک دستگاه سواری، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان اورژانس با حضور در صحنه، بلافاصله اقدامات اولیه پیشبیمارستانی را برای مصدومین آغاز کردند. و ضمن انجام ارزیابی و اقدامات درمانی اولیه، هر ۴ مصدوم با تلاش نیروهای حاضر و با کمک سایر ارگانها از محل و مسیر صعبالعبور جابجا و به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس اورژانس البرز در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، تصریح کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم در هنگام تردد در جادهها، ضمن رعایت فاصله عرضی مناسب با حریم جاده و پرهیز از سرعت غیرمجاز، در صورت بروز هرگونه حادثه بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.