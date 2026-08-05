در ۴ ماهه نخست سال، ۸ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های استان نصب شده و حدود ۱۰۰ درصد چاه‌های کشاورزی خراسان جنوبی به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با تأکید بر اینکه مدیریت هوشمند منابع آب، محور اصلی حکمرانی نوین و پایدار آب در استان است، گفت: نصب کنتور‌های هوشمند آب و برق بر روی چاه‌ها، یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای پایش لحظه‌ای، کنترل دقیق و مدیریت عادلانه برداشت از منابع آب زیرزمینی است.

سارانی با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح هوشمندسازی چاه‌های استان افزود: در ۴ ماهه نخست سال، ۸ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های استان نصب شده و با تداوم پیگیری‌ها و هم‌افزایی میان بهره‌برداران و کشاورزان، در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب بدون اندازه‌گیری دقیق، امکان‌پذیر نیست، گفت: نصب کنتور‌های هوشمند، بستر لازم برای ثبت و رصد دقیق میزان برداشت، تحلیل داده‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات واقعی و اعمال مدیریت مصرف را فراهم می‌سازد و در نهایت، به عدم اضافه‌برداشت و حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: ۹۱ درصد از چاه‌های بخش صنعت و خدمات و ۶۹ درصد از چاه‌های شرب نیز زیر پوشش کنتور‌های هوشمند قرار گرفته‌اند.

سارانی گفت: توسعه و تکمیل سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری و پایش، شرط لازم برای تداوم حیات سفره‌های زیرزمینی و تضمین امنیت آب در استان است و همکاری بهره‌برداران، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی در این مسیر، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت حکمرانی مشارکتی آب خواهد داشت.