به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مالزی امسال یکی از موفق‌ترین کشور‌های حاضر در این رتبه‌بندی بود؛ به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از شرکت‌های منتخب، از توسعه سریع زیست‌بوم هوش مصنوعی این کشور، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در مراکز داده، زیرساخت‌های برق، صنایع نیمه‌رسانا و فناوری‌های صنعتی، بهره‌مند شده‌اند.

فهرست سالانه فوربس آسیا، ۲۰۰ شرکت کوچک و متوسط بورسی برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه را از میان بیش از ۱۹ هزار شرکت انتخاب می‌کند. معیار‌های ارزیابی شامل میزان بدهی، رشد فروش، رشد سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام در چند سال گذشته است.

فوربس آسیا اعلام کرد شرکت‌های منتخب امسال با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار انرژی، با تمرکز بر حوزه‌های رو‌به‌رشد مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات نیمه‌رسانا، خودرو‌های برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات صنعتی تخصصی، عملکرد موفقی داشته‌اند.

رشد چشمگیر حضور شرکت‌های مالزیایی در این فهرست، بیانگر تقویت جایگاه این کشور به عنوان یکی از قطب‌های منطقه‌ای هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال است؛ جایگاهی که با افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز داده، فرصت‌های گسترده‌ای را برای صنایع وابسته و زنجیره تأمین صنعتی ایجاد کرده است.

در رتبه‌بندی امسال، چین با ۲۸ شرکت در جایگاه نخست قرار گرفت و هند با ۲۷ شرکت در رتبه دوم ایستاد. همچنین ۶۰ شرکت حاضر در فهرست سال گذشته، موفق به حفظ جایگاه خود شدند.