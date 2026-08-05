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مسئول برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: قرار است از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی، ۹.۸ میلیون دلار برای اجرای برنامههای مقابله با تغییرات اقلیمی و ایجاد فرصتهای معیشتی در ولایتهای کنر و بدخشان اختصاص یابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وحید الله غزنی این موضوع را در دیدار با مولوی عبدالعلی عمری، رییس امور هماهنگی برنامههای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان مطرح کرده است.
در این دیدار، دو طرف درباره چگونگی تطبیق برنامههای مربوط به تغییرات اقلیمی، حمایت از جوامع آسیبپذیر و ایجاد زمینههای بدیل معیشت برای ساکنان مناطق هدف گفتوگو کردند.
همچنین مولوی عبدالعلی عمری تأکید کرده است که در روند برنامهریزی و اجرای طرح ها، ولایتهای محروم و دوردست کشور نیز باید در نظر گرفته شوند تا ساکنان این مناطق نیز از کمکها و برنامههای توسعهای بهرهمند شوند.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر با پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی، کاهش منابع آبی، سیلابها و آسیب به بخش زراعت روبهرو بوده است.